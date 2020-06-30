Сегодня Энгельсский городской пляж наконец готов принимать отдыхающих, сообщает пресс-служба администрации района.

Процедура открытия пляжа была довольно долгой, но в результате Роспотребнадзор одобрил санитарно-эпидемиологические условия. Длительное время территория пляжа была закрыта в связи с проводившимися работами по благоустройству, очистке песка и обследованию дна.

Пляж оборудован всем необходимым спасательным оборудованием, волейбольными и детскими площадками, водной горкой. Остались буквально последние штрихи: открытие торговых точек и пляжных аттракционов.

— Территория соответствует необходимым требованиям к подобным местам отдыха. Мы провели большую подготовительную работу, с 27 июня городской пляж работал в режиме солярия. Сейчас документы получены, и купальный сезон можно считать официально открытым, — подчеркнул глава Энгельсского района Алексей Стрельников.