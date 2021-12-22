Роспотребнадзор рассказал саратовцам о выборе мандаринов к новогоднему столу.

Специалисты рассказали, что суточная норма этого фрукта для взрослого человека — 3-4 мандарина небольшого размера. В мандаринах содержится множество полезных веществ, однако при превышении нормы может наблюдаться аллергическая реакция.

Чтобы выбрать качественные мандарины, необходимо обратить внимание на плотность и целостность плода.

В ведомстве отметили, что качественный мандарин будет плотным, упругим, без внешних повреждений, с ярким цитрусовым запахом.