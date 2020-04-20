Использованные маски рекомендуют запаковывать с два-три пакета перед утилизацией. Такое предложение озвучила замначальника Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

— По поводу обработки антисептиками — это избыточное требование, так как не у всех они есть. А вот в пакеты — да. Но нужно понимать, каждую маску или несколько использованных за день упаковать в непроницаемый пакет и утилизировать, — сказала она.

Замминистра здравоохранения Станислав Шувалов добавил, что если человек болеет, то нужно быть особенно щепетильным в этом вопросе:

— Если вы носите маску, чтобы защитить себя, то тогда запаковать в пакет и этим ограничиться.