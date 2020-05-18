Саратовская область не готова к первому этапу снятия ограничений. Об этом на ежедневном брифинге заявила замначальника Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

По ее словам, местные жители продолжают активно друг с другом контактировать, особенно явно это стало заметно во время майских праздников. Это может служить резком скачку заболеваемости в регионе.

— Количество контактных пациентов большое. Если бы местные жители соблюдали принципы самоизоляции, как было до этого, то количество заболевших было бы меньше, — отметила Матвеева.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что наш регион не соответствует двум показателям для перехода к первому этапу снятия ограничений. В частности, свободный коечный фонд в регионе составляет ренее 50 процентов, а уровень распространения инфекции превышает единицу.