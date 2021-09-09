В Саратовской области под запрет попали массовые мероприятия на День города.

Информация об этом прозвучала на совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции из уст заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Надежды Матвеевой.

В преддверии Дня города в Саратове, который намечен на 17 — 18 сентября, Матвеева напомнила о с ведении к минимуму контактов граждан друг с другом.

— Высокий риск и осложнение обстановки сохраняется в связи с проведением мероприятий на территории области. Необходимо исключить мероприятия, при которых произойдет большая концентрация населения: массовые концерты, салюты и так далее, посмотреть которые собирается много людей, — отметила чиновница.

При этом Матвеева подчеркнула, что если есть понимание, что мероприятие приведет к концентрации большого количества людей, от него нужно отказаться.

Ранее в Саратовской области разразился скандал по причине проведения в Энгельсе Дня города с большим скоплением горожан без соблюдения антиковидных мер.