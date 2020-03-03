«РосРАО» прокомментировало капремонт хранилища жидких радиоактивных отходов в Татищевском районе.

— Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» проводит конкурс на капитальный ремонт конструкций хранилища жидких радиоактивных отходов (ХЖРО G1), располагающееся в Татищевском районе Саратовской области.

Работы по капитальному ремонту связаны, прежде всего, с обязанностью эксплуатирующей организации, ФГУП «РосРАО», поддерживать в технически исправном состоянии эксплуатируемые объекты, длительным периодом эксплуатации данного хранилища, а также с изменившимися требованиями к подомным объектам в рамках повышения их уровня безопасности.

В данный момент жидкие радиоактивные отходы в хранилище отсутствуют, а ранее накопленные были переданы на переработку в специализированную организацию в 2016 году. Прием новых радиоактивных отходов на объект не предполагается. Необходимость наличия хранилища данного типа в составе пункта хранения радиоактивных отходов обусловлена требованиями федеральных норм и проектной документацией.

Хранилище G1 построено по типовому проекту ТП-4891, разработанному Московским проектным институтом в 1956 году, и пущено в эксплуатацию в 1963 году. Назначением данного хранилища является сбор и временное хранение до передачи на переработку в специализированную организацию спецстоков, образованных в ходе дезактивации техники и персонала, и признанных после контроля на содержание радиоактивных веществ загрязненными, — говорится в ответе.

Напомним, на портале госзакупок появилась информация о тендере на более восьми миллионов рублей на ремонт хранилища жидких ядерных отходов в Татищевском районе.