Управлением Россельхознадзора с 19 мая по 31 октября выявлено 1467 партий подкарантинной продукции, ввезенной на территорию Саратовской области в нарушение карантинных фитосанитарных мер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из ручной клади пассажиров, прибывших из Республик Таджикистан и Узбекистан, специалистами ведомства было изъято более 4,3 тонны черешни, абрикосов, лимонов, ревень, абрикосов сушеных с косточкой, кураги, фисташек, миндаля, арахиса, изюма и грецких орехов.

Основанием для запрета ввоза стало введение временных ограничений на ввоз в Россию овощей и фруктов из Республик Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан, в связи с выявлениями в ней карантинных объектов.

Вся изъятая продукция уничтожена.