В результате совместной работы Управления Россельхознадзора и полиции в Воскресенском районе Саратовской области уничтожено почти 4000 м² дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре на территории Воскресенского района был выявлен очаг произрастания дикорастущей конопли.

Управление Россельхознадзора направило сообщение о данном факте в ГУ МВД для принятия мер. Сотрудники получили предписание на уничтожение наркосодержащих растений.

Накануне, 25 октября, предписание было исполнено – очаг конопли уничтожен.