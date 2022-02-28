В аэропорту «Гагарин» не допустили к ввозу более 100 партий запрещенной ко ввозу продукции. Об этом пишет пресс-служба Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

с 1 января по 25 февраля сотрудники ведомства задержали 118 партий запрещенной ко ввозу продукции.

Всего в аэропорту «Гагарин» было проконтролировано 8 рейсов, где в ручной клади пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан, найдено и изъято 118 партий животноводческой продукции общим весом 209 кг без ветеринарных документов.

Все изъятые товары в соответствии с законодательством РФ уничтожены.