В феврале специалистами ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Саратовской области в аэропорту «Гагарин» выявлена животноводческая продукция, ввезенная на таможенную территорию РФ без ветеринарных сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, при осуществлении ветеринарного контроля на рейсах из Республики Таджикистан в ручной клади пассажиров выявлено и не допущено к перемещению 43 партии продукции животного происхождения, общим весом 69,5 кг.

Вся приостановленная к перемещению продукция будет уничтожена.