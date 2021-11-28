Трехэтажный особняк с пристройками для прислуги расположен в элитном посёлке Саратова на берегу Волги.

Телекал «Россия 24» показал 27 ноября в программе «Дежурная часть» шикарный особняк, ставший одной из причин лишения Сергея Курихина депутатского мандата Саратовской облдумы.

Большинством голосов депутаты приняли такое решение по Курихину 24 ноября. Причина — сокрытые Курихиным доходы. В том числе, тот самый особняк, оформленный на мать бизнесмена – Надежду Шиловскую.

Тележурналисты отметили, что дела у Шиловской наладились сразу же после того, как её сын стал депутатом заксобрания в 2007 году

На вопросы о своём криминальном прошлом для «России 24» Курихин отвечать не стал.

Столичные репортёры описали своеобразное ведение бизнеса Курихина, который как бы ставил метки на свои здания с помощью фигурок маленьких ангелов, барельефовов с лицом, похожим на Курихина, литеры «К» и прочего.

«Теперь в Саратове надеются, что после того, как сдаст депутатский мандат, а, следовательно, не сможет прикрываться статусом, все громкие дела доведены до конца и виновные обязательно ответят по закону. Не взирая на статус и авторитет», — подчеркнули в «Дежурной части».