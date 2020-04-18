Россиянам до конца года не будут начислять пени за неуплату ЖКХ. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

— До 1 января 2021 года приостанавливается взыскание пеней и штрафов в случае несвоевременной оплаты и внесения не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт, — говорится в письме.

Стоит отметить, что пени — не отмена платежа за услуги, и в случае неоплаты задолженность будет накапливаться. Принятые меры направлены в первую очередь на защиту финансово нестабильных граждан страны, которые попали в трудную ситуацию в связи с нерабочими днями.

Кроме того, можно обратиться в УК, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию с просьбой о рассрочке платежа.

Жильцов предупреждают, что временно приостановлены проверки счетчиков. Они возобновятся после восстановления обычного режима работы предприятий.