Министерство природы РФ составило перечень пластиковых товаров, которые в скором времени могут быть запрещены к использованию.

В «чёрный» список вошли одноразовая пластиковая посуда (в том числе, трубочки, ложки, вилки, ножи, крышки от стаканов) и капсулы от кофе, ватные палочки.

В случае утверждения этого документа на законодательном уровне, не смогут больше продаваться конфеты и жвачки в блистерной упаковке (эта форма будет разрешена только для лекарств).

Контейнеры для яиц из пластика, как и непрозрачные бутылки ПЭТ, тоже попадут под запрет.

Разные виды пакетов — дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов — в самое ближайшее время планируются к вытеснению с рынка как неэкологичные.

Кстати, производители уже налаживают выпуск экологичных аналогов этих товаров. Так, например, ватные палочки делают теперь из деревянной основы.