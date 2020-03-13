Россиянам временно запрещен въезд в Республику Казахстан по внутренним паспортам. Об этом информирует министерство иностранных дел страны-союзника.

11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения объявила новый вирус пандемией, что свидетельствует о распространении инфекции на территории всего мира. Для недопущения заболевания, правительство Казахстана приняло решение о временном ограничении въезда по внутренним паспортам для россиян. Теперь туристы из РФ смогут попасть в соседнюю страну только по заграничному документу, удостоверяющему личность.

Ограничение распространяется и на граждан Кыргызской Республики, для которых въезд в Казахстан теперь невозможен по ID-карте.

Россияне, находящиеся в стране-союзнике, могут вернуться домой с тем документом, по которому совершался выезд. Уроженцы Казахстана, пребывающие в России, тоже смогут без препятствий пересечь границу по возвращении.