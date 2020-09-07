Начался всероссийский творческий конкурс на разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести» в Саратове. Об этом рассказывает Российское военно-историческое общество.

Жители страны смогут с 3 сентября по 25 декабря, в Год памяти и славы, внести свой вклад в создание стелы. Участвовать могут как профессиональные архитекторы и скульпторы, так и мастера и творческие коллективы.

Напомним, по указу Президента России Владимира Путина Саратову, в числе других 20 городов, присвоено звание «Город трудовой доблести».

Этого почетного звания удостаиваются города, внесшие наибольший вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Саратов не был исключением, на протяжении страшной войны жители города активно трудились в тылу и воевали на фронте, чтобы наша страна одержала поистине Великую Победу в 1945 году.