В номинации «Слово года» первое место снова осталось у коронавируса. К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob, проводившие опрос.

18% россиян словом года назвали «коронавирус», на втором месте с вдвое меньшим числом голосов — «здоровье». Для 6% главные слова уходящего года — «вакцинация» или «прививка». Для 5% — «QR-код». По 2% опрошенных словом 2021 года считают такие слова, как «пандемия», «семья», «ревакцинация», «кризис».

Среди других менее популярных вариантов — антиваксер, апокалипсис, дискриминация, «Спутник V», добро, жизнь, маска, надежда, неопределенность, ограничения, ответственность, перемены, штамм и другие.