Книжный сервис ЛитРес и приложение для знакомств Mamba назвали итоги опроса о поэтах, с которыми наиболее бы хотели познакомиться россиянки.

Больше всего голосов по просмотрам и лайкам отдали поэту Серебряного века Валерию Брюсову — за харизматичную внешность и свои строки. Второе место — у Сергея Есенина. Респондентки полюбили его за трогательную внешность и стихи о любви. Ему уступил Николай Гумилев, четвертое место — у Александра Пушкина. Пятерку лидеров замкнул Борис Пастернак.

Женщины возраста 39-45 лет выбрали Николая Гумилева и Александра Пушкина, 30-35-летние — Валерия Брюсова, Михаила Лермонтова и Осипа Мандельштама, а 20-25-летние — Владимиру Маяковскому. Последнему готово писать наибольшее число россиянок. Для онлайн-общения выбирают Сергея Есенина и Александра Пушкина.

Выяснилось, что большинство респондентов знакомились с любовной лирикой исключительно в школе, а после выпуска редко обращались к стихам. Но представительницы прекрасного пола считают, что стихи — это не старомодный способ признаться в чувствах. А 20 процентов думают, что объясняться лучше в прозе.

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