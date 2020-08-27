На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области проходит международный конкурс «Мастера артиллерийского огня», сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Уже на первом этапе соревнований российская команда показала лучший результат и превзошла все предыдущие рекорды. На индивидуальной гонке расчет на минометном комплексе 2С12А «Сани» поразил безошибочно все цели, а на автомобиле Урал-43206 российские артиллеристы преодолели всю дистанцию с колейным мостом, минно-взрывным заграждением за 9,23 минуты. Прошлый рекорд в 2015 году составил только 10,2 минуты.

— Ознакомившись и протестировав российские минометы будем в дальнейшем принимать решение о закупке данных образцов вооружения, которые усовершенствуют Вьетнамскую Народную армию и усилят ее боевой потенциал, — рассказал представитель Социалистической Республики Вьетнам старший полковник Чинь Ван Тханг.

Напомним, в международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» на полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области участвуют более 100 военнослужащих из России, Вьетнама, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.