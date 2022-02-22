Вооружённые силы РФ в ночь на 22 февраля заходят на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Сделано это на основании поручения Владимира Путина Минобороны для обеспечения поддержания мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.

Ранее президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных республик и о дипломатическом сотрудничестве с ними.

В то же время руководство европейских стран считает «явным нарушением Минских соглашений» признание Россией ДНР и ЛНР.

Лидеры стран ЕС пообещали, что приложат все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации. А также намерены усилить санкции в отношении России.