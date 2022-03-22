Сегодня, 22 марта, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов дал расширенный комментарий о ситуации на рынке по социально значимым товарам.

Что у нас с сахаром? Что предпринимается для того, чтобы он был и цены не росли?

— У нас с сахаром нет никаких проблем, наши производители производят его в достаточном количестве. И с учётом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой действительно востребованной сегодня у населения товарной позицией.

Проведу параллели с 2020 годом ковидным. Тогда тоже было много вопросов по поводу различных продуктов питания. И ажиотажный спрос в тот период был намного больше, чем сейчас. То есть он был на все категории продуктов питания. Не только сахар, не только гречка, не только мука, но и мясо, курица, рыба, консервы – сметалось всё. И при этом мы не видели пустых полок. Таким образом, и Правительство, и производители, и торговля, российский ритейл доказали свою состоятельность и способность обеспечить население всеми необходимыми продуктами питания без перебоев.

То же самое и сейчас. Да, мы видим повышенный спрос на сахар и соль, практически две позиции, которые сегодня в таком тренде. Но при этом надо сказать, что, к сожалению, те перебои, которые возникают, связаны с тем, что в крупном ритейле, который составляет порядка 40% российского рынка, было принято решение о предельно допустимой наценке на этот продукт не более 5%. Такую же торговую политику проводят и российские производители. Поэтому цена в крупном ритейле значительно отличается от цены в малой и средней торговле, где, в общем, никаких проблем с пустыми полками под сахар нет. И ситуация сложилась таким образом, что домохозяйства сегодня закупают продукты впрок, то есть уже, по нашим расчётам, закупили не на месяц, не на два, а, может быть, даже на полгода.

С одной стороны, мы понимаем население. Конечно, есть тревожность, есть спорадический спрос. С другой стороны, этой ситуацией воспользовались перекупщики. То есть предприниматели приезжают в торговые сети и закупают (то есть закупали, сейчас мы приняли решение вместе с торговлей о том, что ограничивается отпуск в одни руки, для того чтобы хватило сахара всем, кто за ним приходит), закупали продукцию тоннами, увозили в свои торговые небольшие помещения и там перепродавали уже с наценкой.

Вчера Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своём выступлении сказал, что все существующие логистические и иные проблемы должны быть решены, но при этом не должно быть никакого ручного вмешательства в потребительские цены на российском рынке. И обеспечение населения товарами должно быть покрыто за счёт нормального достаточного предложения.

Я ещё раз хочу сказать, что сахара у нас предостаточно. У нас нет никакого дефицита, никаких проблем с этим. Мы это доказали в 2020 году, мы это докажем сейчас. И я думаю, что в ближайшие дни спрос на этот продукт существенно сократится. Мы уже видим сокращение спроса. Просто хочется призвать население не делать вложение в этот продукт на месяцы или, может быть, даже годы, потому что невозможно будет его перепродать, невозможно будет его вернуть в сеть, так как у нас продукты питания, как известно, не принимаются обратно. Думаю, что нужно успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни.

Что делать, если купили лишнего?

— У нас даже некоторые сети вывешивают объявление, что продукты питания, такие как мука, крупы, сахар, обратно не принимаются. Почему? Потому что действительно уже появились люди, которые, поняв, что сделали ошибку, приходят и говорят, что это товар с длительным сроком годности, примите его, пожалуйста, обратно. Но сегодня это запрещено законодательством.



Предметы личной гигиены, подгузники, предметы бытовой химии. Способны ли наши производители удовлетворить спрос?

— По поводу предметов гигиены, предметов женской гигиены, подгузников, тишью, – у нас опять-таки запасов в сетях сделано очень и очень много, на два-три месяца. Во-вторых, запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже на период до трёх месяцев. То есть и здесь нет никакого риска, что будет дефицит. А то, что где-то появляются опустевшие полки – здесь вопросы логистики, перестройки цепочек поставок. Это действительно существует. В этих товарах есть импортная составляющая, поэтому для того, чтобы перенаправить поставки и закупки, требуется определённое время.

Но ещё раз говорю, эти производства, которых у нас сегодня очень и очень много (по предметам гигиены более 15 заводов работают на территории Российской Федерации), естественно, всегда делают закупку сырья, которое покупают за границей, заранее. Как я уже сказал, сырья сегодня закуплено на три месяца работы вперёд, то есть у нас запасов фактически, получается, на шесть месяцев минимум. Но, естественно, никто не сокращает закупки, никто не отменяет поставки. Если какие-то поставщики отказываются, то находятся другие, которые с удовольствием готовы поставить необходимое сырьё на российский рынок. Плюс у нас этот продукт довольно высоко локализован, поэтому, ещё раз говорю, в этом проблем не будет.

То же самое по бытовой химии. Мы производим бытовой химии больше, чем потребляем. У нас избыточные мощности. Поэтому тоже нет никакой необходимости делать стратегические запасы – бытовая химия всегда будет на полках.

Бизнес волнует наличие в достаточном количестве кассовой ленты. Что делать тем предприятиям, которые не могут выдать чек?

— Мы буквально вчера проводили совещание с пятёркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, как специализирующимися на продаже продовольственных товаров, так и no food, то есть непродовольственным ритейлом. Никто не заявил о том, что есть проблемы с кассовой лентой, ни одно предприятие. Кассовой ленты предостаточно у нас производится. Всё то же самое – спрос покрывается.

Но поскольку появились такие сигналы, Федеральная налоговая служба приняла решение, что она не будет временно штрафовать магазины за невыдачу кассового чека. Но по требованию гражданина, естественно, кассовый чек сегодня должен быть выдан.

В принципе я думаю, что в ближайшее время мы, как и весь мир, будем переходить на то, чтобы кассовый чек был в электронном виде. Для чего нужен чек, понятно: для того, чтобы в рамках защиты прав потребителей можно было прийти и сдать тот товар, который по законодательству подлежит приёмке, обратно, если он, например, не подошёл потребителю либо у него имеются какие-то дефекты.