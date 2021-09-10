Вчера, 9 сентября, заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов встретился с представителем Ватикана в РФ апостольским нунцием Джованни Д’Аньелло. Об этом он написал на своей странице и Инстаграм.

Встреча произошла в Саратовской областной научной библиотеке, на ней обсудили вопросы развития межконфессионального диалога и деятельности священников Епархии Святого Климента.

Зампред выразил гостю слова благодарности за внимание к Саратовской области и пожелал продуктивной работы в дни посещения Епархии Святого Климента.