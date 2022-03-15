Сегодня, 15 марта, заместитель директора АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области» Елена Герчикова рассказала о влиянии зарубежных санкций на российскую экономику.

По ее словам, российский рубль имеет предпосылки для становления свободно конвертируемой валютой.

— Сейчас устанавливается особый временный режим обслуживания долга, при котором валютные долги перед нерезидентами сверх установленного лимита можно гасить в рублях, — отметила она.

Также из-за приостановки работы крупных зарубежных компаний в России рассматривается вопрос об импортозамещении.

— В нашей стране рассматривается вопрос о национализации имущества зарубежных компаний, но отлаженного механизма пока нет, — заметила Герчикова.

По ее словам, текущая ситуация никак не скажется на экономике страны и семьях.