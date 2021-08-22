Торжественная церемония состоялась в День российского флага 22 августа в Парке Победы Саратова.

Как сообщила пресс-служба губернатора Саратовской области, в праздничном мероприятии принял участие и глава региона Валерий Радаев.

На Соколовой горе в присутствии представителей различных общественных организаций был торжественно поднят флаг Российской Федерации.

— Ровно тридцать лет назад триколор стал символом новой России. Символом ее могущества и нерушимости. Самым ярким знаком патриотизма. Он сопровождает нас в развитии, в новых победах и достижениях. Выражает единство, великое прошлое и будущее многонационального народа, — особо отметил в своей приветсвенной речи губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора