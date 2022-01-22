По данным на 22 января в Саратовской области зарегистрировано 337 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 137 894 человек. Выздоровело с начала эпидемии 128 489 человек, за сутки — 210.

На стационарном лечении находятся 1 082 человека, на амбулаторном — 3 246.

Больше всего заболевших в Саратове — 130, Энгельсском районе — 27, Балаковском — 41, Балашовском — 33, Романовском — 16, Петровском — 15, Самойловском — 15, Ершовском — 14, Пугачевском —13.