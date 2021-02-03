Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сейчас проводит оперативное совещание по проблемам борьбы с гололедом.

— Ситуация крайне сложная. Количество обращений в травмпункты за первичной помощью с каждым часом растет. Есть тяжелые случаи. В первой половине дня я общался с медиками. По их наблюдениям, с начала недели травматизм вырос в среднем на 15 процентов. Ожидается еще больший рост. На дорогах — повышенная аварийность и масштабные пробки. Люди в течение нескольких часов не могут добраться до работы. Четыре случая обрыва проводов. О рисках, связанных с погодой, говорим постоянно, но результата не вижу, — сказа губернатор.