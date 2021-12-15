«Ростелеком» поддержал акцию Управления ГИБДД по Саратовской области «Будь ярче на дорогах». Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции представители компании вручили школьникам светоотражающие элементы на открытом уроке в лицее «Солярис».

Автоинспекторы и представители «Ростелекома» напомнили первоклассникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения и обсудили самые распространенные ситуации, возникающие во время перехода оживленной трассы.

— Зимой световой день короткий, и дети идут в школу, гуляют по вечерам или возвращаются из спортивных секций в сумерках. В темноте водителю сложно разглядеть человека на дороге, и риск опасных ситуаций увеличивается. Светоотражающие элементы — нашивки на одежде, брелоки или браслеты — помогают пешеходам стать заметнее и избежать дорожно-транспортных происшествий, — отметила Яна Левина, инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.

— «Ростелеком» передал автоинспекторам полторы тысячи фликеров, предназначенных школьникам. Мы ежегодно поддерживаем традиционную акцию, предназначенную для всех участников дорожного движения. Любой водитель знает: чем больше светоотражающих знаков на одежде, сумке или рюкзаке пешехода, тем легче его заметить в темноте. Это один из дополнительных способов уберечь ребенка от травмы на дороге, — добавил Максим Доронин, и. о. директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

— Лицей «Солярис» — одна из самых крупных саратовских школ. Рядом с учебным комплексом проходит несколько оживленных трасс. Поэтому мы постоянно напоминаем детям о правилах безопасности на дороге: проводим тематические занятия, акции, участвуем в конкурсах по соблюдению ПДД. Благодарим организаторов акции за интересную, полезную встречу и подарки-фликеры. Наши ребята обязательно будут их носить, — сказал Ольга Орехова, заместитель начальника отдела по управлению ресурсами инженерно-эксплуатационной службы и комплексной безопасности МАОУ «Лицей

«Солярис»».