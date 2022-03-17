В рамках партнерства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и «Ростелекома» в Саратове 19 марта в ледовом дворце спорта «Кристалл» будет выставлен главный трофей Чемпионата КХЛ.

Максим Доронин, исполняющий обязанности директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Лигу и нашу компанию связывают многолетние партнерские отношения. “Ростелеком” предоставляет высокоскоростные каналы связи для проведения прямых трансляций, позволяя зрителям со всей России наслаждаться игрой лучших команд. Новейшие технологии помогают развивать спорт и увеличивать число приверженцев здорового образа жизни. Мы уверены, что выставка главного приза КХЛ станет для города запоминающимся событием. Легендарный трофей в этом году увидят жители пяти регионов Поволжья. Первыми станут саратовские болельщики».

Участники программы «Бонус» «Ростелекома» смогут увидеть трофей первыми, получат памятные сувениры, профессиональные фото с Кубком, а также сертификаты на подписку на видеосервис Wink. Для этого нужно обменять накопленные бонусы программы лояльности на приглашение на мероприятие в личном кабинете абонента «Ростелекома».

Главный трофей чемпионата КХЛ изготовлен из серебра 925-й пробы, а снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, с другой стороны изображен хоккеист. По кругу приз украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей. Легендарную награду перевозят спецтранспортом с вооруженной охраной в специальном ударопрочном водонепроницаемом кофре строго в вертикальном положении.

Выставка главного трофея Чемпионата КХЛ будет открыта в Саратове 19 марта с 11:00 до 16:00 в Ледовом дворце спорта «Кристалл» по адресу ул. Чернышевского, 63. Мероприятие организовано при поддержке правительства Саратовской области и хоккейной школы «Кристалл».

Каждый желающий сможет сфотографироваться на фоне приза, принять участие в конкурсах. Вход в ледовый дворец свободный.