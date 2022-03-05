«Ростелеком», Академия инновационного образования и развития и Координационный центр доменов .RU/.РФ сообщают об открытии регистрации на VI Всероссийский семейный ИТ-марафон. К участию приглашаются семейные команды, состоящие из школьников 5–11 классов, их родителей, родственников или близких друзей, а также членов управляющих советов образовательных организаций. ИТ-марафон пройдет со 2 марта по 27 апреля 2022 года на официальном сайте проекта «Изучи интернет — управляй им!». Регистрация участников продлится до 12 апреля включительно. Результаты будут объявлены в рамках Всероссийского родительского форума, который пройдет в преддверии Международного дня семьи 13 мая.

Соревнования пройдут в два этапа. Первый этап — творческое задание, участникам которого предстоит снять и представить жюри видеоролик на тему «Цифровые технологии будущего» (интернет будущего) или «Культура и информационная безопасность в интернете». Второй этап — онлайн-турнир, который состоит из 24 заданий разной сложности, объединенных одной темой: «Цифровые технологии будущего» (виртуальная и дополненная реальность —

VR1, AR2, телемедицина, робототехника, искусственный интеллект, криптовалюта и блокчейн, промышленный интернет вещей, безопасность).

Победителей ждут дипломы и ценные призы от организаторов. Участники онлайн- турнира, не занявшие призовых мест, получат именные электронные сертификаты.

Как отметил директор Координационного центра Андрей Воробьев, семейный ИТ- марафон поможет семьям проверить уровень цифровой грамотности, улучшить навыки работы с современными технологиями и больше узнать об интернете: «В современных реалиях очень важно говорить о цифровой грамотности и обучать ей пользователей, в особенности детей и подростков. Именно формирование информационной культуры семьи становится необходимым условием развития навыков осознанного и безопасного поведения в информационном пространстве, в том числе в интернете. Поэтому Координационный центр совместно с партнерами традиционно проводит семейный ИТ-марафон, призванный помочь школьникам и их родителям понять принципы работы сети и правила поведения в ней».

«Семейный ИТ-марафон — это уникальная возможность не только проверить знания в области цифровой безопасности, но и узнать много нового и полезного в этом направлении. Отличительная черта марафона этого года — участие в конкурсном соревновании семейных команд, в которые входят члены управляющего совета школы», — добавила ректор Академии инновационного образования и развития, аккредитованный эксперт Роскомнадзора Ольга Рубцова.