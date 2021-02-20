Представители «Ростелекома» и Пенсионного фонда России вручили дипломы и подарки саратовским призерам VI Всероссийского конкурса «Спасибо интернету – 2020».

Председатель совета ветеранов Александрово-Гайского района Вера Зайцева победила в номинации «Моя общественная интернет-инициатива». В эссе она рассказала, как в 2019 году при помощи интернета ей удалось провести международный фестиваль ветеранских хоров с участием коллективов из приграничного Казталовского района Казахстана. Рассылка приглашений, согласование репертуара, оформление документов – всё осуществлялось по электронной почте, а зрителей пригласили через социальные сети.

— Фотографии нашей “Битвы хоров” по всемирной сети разлетелись от Калининграда до Владивостока и даже за границу – в Казахстан, Канаду, Израиль и США. До сих пор приходят благодарности от участников и зрителей. Из-за пандемии пожилые люди стараются ограничить личное общение, но интернет помогает делиться воспоминаниями и положительными эмоциями, — говорит победитель конкурса «Спасибо интернету — 2020» Вера Зайцева.

Призом за третье место в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» отмечено эссе «Как оформить загранпаспорт дешевле и проще» Юлии Загородниковой, жительницы села Пады Балашовского района. Елена Круглякова из Калининска стала бронзовой финалисткой в номинации «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель». Она рассказала, как повышала квалификацию на онлайн-курсах медсестер.

— Читая работы конкурсантов, удивляешься активности старшего поколения! Пенсионеры общаются, работают, путешествуют, получают новые специальности и воплощают в жизнь творческие идеи. Умение пользоваться интернет-сервисами помогает им экономить время и силы, быстрее добиваться желаемого и чувствовать себя увереннее, — отмечает директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Максим Маракаев.

В прошлом году пенсионеры из 77 регионов РФ заявили на конкурс 4,6 тысячи работ, 173 из них прислали саратовцы.

Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету – 2020» организовало ПАО «Ростелеком» при поддержке и участии Пенсионного фонда России, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Российской ассоциации электронных коммуникаций. Все работы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги опубликованы в разделе «Победители».