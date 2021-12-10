Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), Российской

ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного

центра интернет-технологий (РОЦИТ) подвели итоги VII Всероссийского конкурса

«Спасибо интернету — 2021». Результаты были объявлены в ходе Недели

российского интернета (RIW 2021).

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы

«Азбука интернета» — «Ростелекомом» и ПФР — для пользователей интернета

пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов,

прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России.

Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ. Всего было подано около 5 000

заявок из 79 регионов РФ, 85% работ поступило от жителей средних и малых

городов, а также из сельских районов. Пользователями портала госуслуг являются

91,3% участников конкурса. 33,8% участников конкурса — работающие пенсионеры,

их количество по сравнению с предыдущими годами уменьшилось. При этом

значительно увеличилось количество тех, кто занимается общественно-полезной

деятельностью: выход на пенсию и умение пользоваться интернетом дают

возможность реализовывать как собственные интернет-проекты, так и участвовать в

различных общественных программах. Около 30% работ поступило от «серебряных»

волонтеров, некоторые из них получили гранты от НКО.

Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:

1 место: Шешегова Валентина Куприяновна, Новосибирская область;

2 место: Терехова Светлана Николаевна, Удмуртская Республика;

3 место: Сараева Любовь Фёдоровна, Волгоградская область.

Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:

1 место: Истомин Игорь Степанович, Республика Алтай;

2 место: Соколова Татьяна Николаевна, Красноярский край;

3 место: Сердечная Татьяна Ивановна, Москва.

Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет работодатель» стали:

1 место: Хорошевская Татьяна Ивановна, Краснодарский край;

2 место: Тарадина Татьяна Геннадьевна, Оренбургская область;

3 место: Хорошева Лариса Юрьевна, Санкт-Петербург.

Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:

1 место: Егорова Альбина Павловна, Рязанская область;

2 место: Углова Лариса Александровна, Ульяновская область;

3 место: Меджус Анна Петровна, Иркутская область.

Победителями в номинации «Я — интернет-звезда» стали:

1 место: Семенова Евгения Федоровна, Свердловская область;

2 место: Ефимова Татьяна Михайловна, Ярославская область;

3 место: Абдил-Азизова Алёна Камилжановна, Республика Карелия.

Победителями в номинации «Мой интернет-проект» стали:

1 место: Хасанова Татьяна Ивановна, Республика Башкортостан;

2 место: Ермолаева Мария Вениаминовна, Республика Татарстан;

3 место: Можаровский Анатолий Тарасович, Амурская область.

По результатам конкурса был составлен рейтинг активности регионов по обучению

компьютерной грамотности граждан старшего возраста.

В топ-10 активных регионов в 2021 году вошли:

1 Республика Татарстан — 801 участник (16,74%);

2 Воронежская область — 411 участников (9,25%);

3 Московская область — 394 участника (8,87%);

4 Оренбургская область — 307 участников (6,91%);

5 Ульяновская область — 216 участников (4,86%);

6 Кемеровская область — 143 участника (3,22%);

7 Рязанская область — 139 участников (3,13%);

8 Ростовская область — 137 участников (3,08%);

9 Костромская область — 120 участников (2,70%);

10.Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 118 участников (2,66%).

Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсныеработы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках

соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении

пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного в 2014 году. Его цель —

облегчить доступ пенсионеров к государственным услугам в электронном виде и

повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в

интернете.

По заключению Института информатизации образования Российской академии

образования, материалы учебной программы и учебно-методического пособия

«Азбука интернета» соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и

необходимы той аудитории, которой они адресованы.

Материалы программы постоянно обновляются, тематика курса расширяется. В

качестве преподавателей по «Азбуке интернета» на сайте сегодня зарегистрировано

более 9 000 человек.