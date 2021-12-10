Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), Российской
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного
центра интернет-технологий (РОЦИТ) подвели итоги VII Всероссийского конкурса
«Спасибо интернету — 2021». Результаты были объявлены в ходе Недели
российского интернета (RIW 2021).
Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы
«Азбука интернета» — «Ростелекомом» и ПФР — для пользователей интернета
пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов,
прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России.
Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ. Всего было подано около 5 000
заявок из 79 регионов РФ, 85% работ поступило от жителей средних и малых
городов, а также из сельских районов. Пользователями портала госуслуг являются
91,3% участников конкурса. 33,8% участников конкурса — работающие пенсионеры,
их количество по сравнению с предыдущими годами уменьшилось. При этом
значительно увеличилось количество тех, кто занимается общественно-полезной
деятельностью: выход на пенсию и умение пользоваться интернетом дают
возможность реализовывать как собственные интернет-проекты, так и участвовать в
различных общественных программах. Около 30% работ поступило от «серебряных»
волонтеров, некоторые из них получили гранты от НКО.
Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:
1 место: Шешегова Валентина Куприяновна, Новосибирская область;
2 место: Терехова Светлана Николаевна, Удмуртская Республика;
3 место: Сараева Любовь Фёдоровна, Волгоградская область.
Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:
1 место: Истомин Игорь Степанович, Республика Алтай;
2 место: Соколова Татьяна Николаевна, Красноярский край;
3 место: Сердечная Татьяна Ивановна, Москва.
Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет работодатель» стали:
1 место: Хорошевская Татьяна Ивановна, Краснодарский край;
2 место: Тарадина Татьяна Геннадьевна, Оренбургская область;
3 место: Хорошева Лариса Юрьевна, Санкт-Петербург.
Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:
1 место: Егорова Альбина Павловна, Рязанская область;
2 место: Углова Лариса Александровна, Ульяновская область;
3 место: Меджус Анна Петровна, Иркутская область.
Победителями в номинации «Я — интернет-звезда» стали:
1 место: Семенова Евгения Федоровна, Свердловская область;
2 место: Ефимова Татьяна Михайловна, Ярославская область;
3 место: Абдил-Азизова Алёна Камилжановна, Республика Карелия.
Победителями в номинации «Мой интернет-проект» стали:
1 место: Хасанова Татьяна Ивановна, Республика Башкортостан;
2 место: Ермолаева Мария Вениаминовна, Республика Татарстан;
3 место: Можаровский Анатолий Тарасович, Амурская область.
По результатам конкурса был составлен рейтинг активности регионов по обучению
компьютерной грамотности граждан старшего возраста.
В топ-10 активных регионов в 2021 году вошли:
1 Республика Татарстан — 801 участник (16,74%);
2 Воронежская область — 411 участников (9,25%);
3 Московская область — 394 участника (8,87%);
4 Оренбургская область — 307 участников (6,91%);
5 Ульяновская область — 216 участников (4,86%);
6 Кемеровская область — 143 участника (3,22%);
7 Рязанская область — 139 участников (3,13%);
8 Ростовская область — 137 участников (3,08%);
9 Костромская область — 120 участников (2,70%);
10.Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 118 участников (2,66%).
Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсныеработы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».
Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках
соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении
пенсионеров компьютерной грамотности, подписанного в 2014 году. Его цель —
облегчить доступ пенсионеров к государственным услугам в электронном виде и
повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в
интернете.
По заключению Института информатизации образования Российской академии
образования, материалы учебной программы и учебно-методического пособия
«Азбука интернета» соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и
необходимы той аудитории, которой они адресованы.
Материалы программы постоянно обновляются, тематика курса расширяется. В
качестве преподавателей по «Азбуке интернета» на сайте сегодня зарегистрировано
более 9 000 человек.