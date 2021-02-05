«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году. Несмотря на пандемию и отсутствие возможности проводить очные занятия, курс компьютерной грамотности прошли 38,345 тысячи пенсионеров и инвалидов.

В Саратовской области занятия на основе программы «Азбука интернета» организовал «Союз пенсионеров России». В 2020 году 164 представителя старшего поколения прошли курсы и научились работе на компьютере, смартфоне или планшете.

Особенностью занятий в 2020 году стал поиск новых способов организации обучения в соответствии с эпидемиологической обстановкой в конкретном регионе. Так, кроме традиционных занятий с пенсионерами в классах, появились новые форматы: в Ивановской области действовали 19 мобильных интернет-клубов для маломобильных граждан, консультации для них проводились на дому; в учреждениях соцзащиты Кузбасса обучение велось в дистанционном формате, специально для пенсионеров записывали обучающие видеоролики; региональные филиалы «Ростелекома» в Саратове, Архангельске, Волгограде, Нижнем Новгороде и других городах РФ активно поддерживали всех желающих организовать обучение пенсионеров по программе «Азбука интернета», передавая тиражи учебников в библиотеки, НКО, учреждения социальной защиты.

В период пандемии коронавируса пенсионеры и инвалиды оказались самыми уязвимыми группами населения, требования самоизоляции коснулись их в первую очередь. В этих условиях умение работать на компьютере и навыки работы в интернете стали важны как никогда.

Программа «Азбука интернета» — благотворительный проект «Ростелекома» и ПФР. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контенту делает получение знаний максимально доступным для всех, а учебное пособие может быть использовано в качестве самоучителя.

Учебное пособие и одноименный интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПФР и «Ростелекомом» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества — облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

«Азбука интернета» пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Программа хорошо зарекомендовала себя и показывает все большую эффективность. Работа над развитием проекта «Ростелекома» и ПФР продолжается, новые учебные и методические материалы, записи видеосеминаров для преподавателей будут размещены на сайте.