Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, РАЭК и РОЦИТ определили победителей V Всероссийского конкурса «Спасибо интернету-2019».
Торжественная церемония награждения состоялась в ходе Недели российского интернета (RIW-2019), которая прошла в Москве 12–13 декабря.
Ежегодный конкурс организован разработчиками программы «Азбука интернета»
ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России для пользователей интернета
пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России.
Конкурс проводится при поддержке Российской ассоциации электронных
коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Всего на конкурс было подано свыше 4,5 тысяч заявок из 79 регионов. Это на 23%
больше, чем участников конкурса 2018 года. При этом 81% работ поступил от
жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Все материалы
размещены на сайте «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы».
В 2019 году в конкурсе участвовали 86% женщин и 14% мужчин (в 2017 году —
85,7% и 14,3%; в 2018 году — 84% и 16% соответственно). Средний возраст
участников составил 63,5 года, при этом и в 2018 году, и в 2019 году работы на
конкурс прислали по девять человек старше 90 лет. В этой возрастной категории
больше мужчин: восемь мужчин и одна женщина в 2018 году и пять мужчин и четыре
женщины в 2019 году. Самой старшей участнице — 95 лет.
От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах поступило
62,5% конкурсных работ, 37,5% пенсионеров обучались самостоятельно, в том
числе, по программе «Азбука интернета». По сравнению с предыдущими годами
количество самостоятельно изучивших компьютер постоянно растет: в 2018 году
самостоятельно освоивших компьютер было 32,8%, в 2017 году — 31%.
Пользователями портала госуслуг являются 84,4% участников конкурса против
81,5% в 2018 году. Ежегодно растет количество работ, рассказывающих об
успешном решении самых разных вопросов с помощью портала государственных
услуг:
— 2015 год — 85 работ, что составляет 5,1% от общего количества;
— 2016 год — 121 работа, 4,8%;
— 2017 год — 229 работ, 8,3%;
— 2018 год — 372 работы,10,9%;
— 2019 год — 491 работа, 11,1%.
15% участников конкурса сами стали преподавателями и обучают компьютерной
грамотности пенсионеров.
Победителями в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» стали:
1 место: Ольга Михайловна Мишукова, Оренбургская область;
2 место: Римма Карловна Мильковская, Челябинская область;
3 место: Татьяна Аркадьевна Ходарева, Республика Коми.
Победителями в номинации «Мои интернет-достижения» стали:
1 место: Анатолий Петрович Запорожец, Краснодарский край;
2 место: Елена Сергеевна Николаева, Калужская область;
3 место: Лариса Евгеньевна Лисовицкая, Самарская область.
Победителями в номинации «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» стали:
1 место: Александр Леонидович Турчин, Тюменская область;
2 место: Любовь Николаевна Ослоповских, Ханты-Мансийский АО;
3 место: Анна Константиновна Мартышина, Республика Коми.
Победителями в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» стали:
1 место: Лариса Романовна Аверичева, Санкт-Петербург;
2 место: Елена Александровна Попова, Алтайский край;
3 место: Людмила Анатольевна Долгополова, Саратовская область.
По результатам конкурса также был составлен рейтинг активности регионов по
обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста.
Победителем в номинации «Самый активный регион» лидерство сохраняет Республика Татарстан, только однажды за всю историю конкурса уступившая первое место Красноярскому краю.
В топ-10 активных регионов в 2019 году вошли:
1. Республика Татарстан — 742 участника (16,60%);
2. Воронежская область — 343 участника (7,67%);
3. Московская область — 295 участников (6,60%);
4. Сахалинская область — 254 участника (5,68%);
5. Ульяновская область — 205 участников (4,59%);
6. Оренбургская область — 186 участников (4,16%);
7. Саратовская область — 179 участников (4,00%);
8. Тюменская область — 157 участников (3,51%);
9. Красноярский край — 128 участников (2,86%);
10. Кемеровская область — 123 участника (2,75%).
Конкурс «Спасибо интернету-2019» проводился в рамках благотворительного
проекта «Азбука интернета». Итоги будут размещены на портале azbukainterneta.ru .