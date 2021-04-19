19 апреля 2021 года начинается прием работ на VII Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2021», организованный ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России (ПФР) при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций. Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука интернета».

Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет, которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:

«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

«Мои интернет-достижения»;

«Интернет-предприниматель, интернет — работодатель»;

«Моя общественная интернет-инициатива»;

«Мой интернет-проект»;

«Я — интернет-звезда».

Цели конкурса:

повышение доступности государственных электронных услуг, поддержка активного долголетия;

содействие в вопросах занятости «молодых пенсионеров»;

формирование позитивного общественного мнения о развитии и применении современных телекоммуникационных технологий;

определение наиболее актуальных для пенсионеров интернет-ресурсов;

выявление наиболее активных регионов, заинтересованных в организации обучения пенсионеров;

продвижение обучающего портала «Азбука интернета».

Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года, итоги конкурса планируется подвести не позднее 25 декабря 2021 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте, приложить конкурсную работу — эссе, написанное по теме одной из номинаций конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители «Ростелекома», ПФР, Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Программа «Азбука интернета» и Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» набирают всё большую популярность. Так, в 2015 году в нем приняло участие более двух тысяч представителей старшего поколения пользователей интернета из 78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Самому старшему участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал Красноярский край: от пенсионеров этого региона поступило более 10 процентов работ.

На пятый конкурс «Спасибо интернету – 2019» было подано свыше 4,5 тысячи заявок из 79 регионов. 81 процент работ подали жители средних и малых городов, а также сельских районов.

Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году, участие в шестом конкурсе приняло на 10 человек больше, чем в 2019 году. Возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет. Самым активным регионом несколько лет подряд признается Республика Татарстан, откуда уже традиционно поступает более 15 процентов конкурсных работ.

Все работы размещены на сайте в разделе «Конкурсные работы».