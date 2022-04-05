«Ростелеком» занимает первое место в России по количеству абонентов и общей
выручке от предоставления услуг платного телевидения в корпоративном сегменте
(B2B) по итогам 2021 года. Такие данные опубликовало в своем исследовании
независимое консалтинговое агентство J’son & Partners Consulting.
По данным аналитиков, в 2021 году количество корпоративных клиентов услуг
платного телевидения в России составило 95,8 тыс., снизившись на 1% по
отношению к предыдущему году. Общая выручка выросла на 4% и достигла 1,48
млрд рублей.
Главным событием, напрямую повлиявшим на рынок платного ТВ для B2B, в
последние годы, стала пандемия: потребители стремились оптимизировать расходы
на услуги операторов связи, а те сохраняли стоимость своих услуг.
В 2021 году операторы платного телевидения сконцентрировались на
восстановлении абонентской базы и росте фактического соотношения количества
экранов на контракт. В этих условиях, отмечают аналитики J’son & Partners,
«Ростелеком» остается на верхней строчке рейтинга по количеству абонентов с
долей 36,6%. Компания также нарастила количество экранов на контракт в сегменте
непубличного показа, куда входят, например, телетрансляции в гостиничных
номерах или офисах и рабочих кабинетах, что позволило увеличить объем выручки.
В итоге доля «Ростелекома» в общей выручке от предоставления услуг платного ТВ
для B2B в 2021 году составила 24,1%. Таким образом компания сохранила
лидирующие позиции и по этому показателю.
«Технологичный и клиентоориентированный подход позволяет нам сохранять
лидирующие позиции на рынке платного телевидения для корпоративных клиентов.
Обширный пакет цифровых каналов в высоком качестве и интерактивные сервисы
становятся дополнительным преимуществом, которое дает нашим заказчикам
возможность обеспечивать для своих конечных пользователей современные и
надежные решения», — отметил старший вице-президент по работе с
корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома» Валерий Ермаков.