«Ростелеком» занимает первое место в России по количеству абонентов и общей

выручке от предоставления услуг платного телевидения в корпоративном сегменте

(B2B) по итогам 2021 года. Такие данные опубликовало в своем исследовании

независимое консалтинговое агентство J’son & Partners Consulting.

По данным аналитиков, в 2021 году количество корпоративных клиентов услуг

платного телевидения в России составило 95,8 тыс., снизившись на 1% по

отношению к предыдущему году. Общая выручка выросла на 4% и достигла 1,48

млрд рублей.

Главным событием, напрямую повлиявшим на рынок платного ТВ для B2B, в

последние годы, стала пандемия: потребители стремились оптимизировать расходы

на услуги операторов связи, а те сохраняли стоимость своих услуг.

В 2021 году операторы платного телевидения сконцентрировались на

восстановлении абонентской базы и росте фактического соотношения количества

экранов на контракт. В этих условиях, отмечают аналитики J’son & Partners,

«Ростелеком» остается на верхней строчке рейтинга по количеству абонентов с

долей 36,6%. Компания также нарастила количество экранов на контракт в сегменте

непубличного показа, куда входят, например, телетрансляции в гостиничных

номерах или офисах и рабочих кабинетах, что позволило увеличить объем выручки.

В итоге доля «Ростелекома» в общей выручке от предоставления услуг платного ТВ

для B2B в 2021 году составила 24,1%. Таким образом компания сохранила

лидирующие позиции и по этому показателю.

«Технологичный и клиентоориентированный подход позволяет нам сохранять

лидирующие позиции на рынке платного телевидения для корпоративных клиентов.

Обширный пакет цифровых каналов в высоком качестве и интерактивные сервисы

становятся дополнительным преимуществом, которое дает нашим заказчикам

возможность обеспечивать для своих конечных пользователей современные и

надежные решения», — отметил старший вице-президент по работе с

корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома» Валерий Ермаков.