«Ростелеком» приступил к строительству базовых станций мобильной связи в малых населенных пунктах Саратовской области. В рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) специалисты компании обеспечили покрытие сотовой связи стандарта 4G/LTE в селе Карякино Татищевского района. Жители получили доступ к высокоскоростному мобильному интернету, голосовым вызовам и обмену сообщениями.

— Проект УЦН 2 охватит небольшие сёла и деревни, в которых живут от 100 до 500 человек. Сегодня там отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи и мобильный интернет. В каждом населенном пункте появится беспроводная сеть четвертого поколения 4G/LTE. Базовые станции будут подключены по оптическим линиям и обеспечат передачу данных на высокой скорости. Жители сёл смогут пользоваться видеосвязью, телемедициной, учиться онлайн, — отметил Адель Славутин, министр цифрового развития и связи Саратовской области.

— Специалисты “Ростелекома” приступили к строительству инфраструктуры для установки базовых станций в десяти сёлах Балтайского, Базарно-Карабулакского, Ершовского, Новобурасского и Петровского районов. До конца года доступ к мобильному интернету получат порядка двух тысяч человек. Важно не только обеспечить работу мобильной сети, но и помочь жителям получить сим-карты и подключить услуги, — сказал Михаил Маракаев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

В передвижной офис «Ростелекома» в селе Карякино обратились 50 жителей. Специалисты компании выдали желающим сим-карты, научили пользоваться личным кабинетом, рассказали о цифровых сервисах и помогли установить необходимые приложения на смартфоны.

— Я заведую сельской библиотекой, часто выхожу на информационные сайты, ищу в сети книжные новинки, обращаюсь к порталу госуслуг, общаюсь с близкими в социальных сетях. Раньше поймать устойчивый сигнал можно было лишь на возвышенности. Теперь появилась надежда на качественную связь, — прокомментировала Наталья Павлова, староста села Карякино.

— В нашей семье два школьника, во время подготовки к занятиям всегда нужны обучающие и познавательные сайты. Раньше практически невозможно было смотреть видео, а дети лучше усваивают знания именно в этом формате. Мы рады, что у нас наладили мобильный интернет. Теперь и покупки в онлайн-магазине сделать легко, и родителям в другой город по видеосвязи позвонить, — прокомментировала Татьяна Крачева, житель села Карякино.

Федеральный проект УЦН 2 стартовал в апреле этого года, когда Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. До 2030 года мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктах страны.