«Ростелеком» внедрил систему транспортного видеомониторинга для ООО «Газпром трансгаз Саратов». Специалисты провайдера установили камеры наблюдения в салонах 35 пассажирских автобусов газотранспортной компании. Диспетчеры предприятия могут удаленно следить за дорожной ситуацией и контролировать соблюдение масочного режима.

Каждый автобус оснащен тремя видеоустройствами. Одна камера направлена на дорогу, два устройства, оснащенные модулями аналитики, ведут съемку в салоне. Система автоматически распознает наличие медицинских масок на лицах сотрудников и отправляет данные дежурному диспетчеру.

— Наше предприятие строго следует нормам законодательства в области безопасности дорожного движения, а также противоэпидемическим требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора. Это позволяет сохранить жизнь и здоровье работников и обеспечить непрерывный производственный процесс. Пассажирские автобусы ежедневно доставляют сотрудников удаленных подразделений до рабочих мест и обратно. Чтобы в пути риск распространения коронавирусной инфекции был минимальным, работники находятся в салоне в медицинских масках. Видеоаналитика “Ростелекома” помогает дистанционно контролировать соблюдение профилактических мер на всех рейсах, -говорит заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Саратов» Андрей Подгорнов.

— Современные системы видеоаналитики повышают уровень безопасности пассажирских перевозок. Специальные детекторы подсчитывают количество людей в салоне, обнаруживают оставленные предметы, контролируют действия водителя во время движения. Аналитические модули работают на базе облачной платформы, их легко подключить и настроить в зависимости от задач, стоящих перед клиентом, — рассказал директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

Трансляция и данные видеоаналитики доступны пользователю сервиса в личном кабинете мобильного приложения на любом устройстве. Записи хранятся в защищенном облаке «Ростелекома».

Подробную информацию об услуге можно получить по бесплатному номеру телефона 8 800 200 30 00 или на сайте «Ростелекома».