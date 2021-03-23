«Ростелеком» развернул сеть Wi-Fi в санатории-профилактории «Нива» в Марксовском районе Саратовской области. Сотрудники компании установили точки беспроводного доступа к интернету в здании администрации, жилых корпусах, на спортплощадках и пляже. Теперь персонал и гости оздоровительного комплекса могут воспользоваться скоростным выходом в сеть.

— Санаторий находится в одном из красивейших мест региона — в лесу на берегу Волги. Населенные пункты, а значит, и сети связи далеко. Для подключения здравницы к интернету мы построили оптическую линию протяженностью 12 километров. Теперь “Нива” получила современную телекоммуникационную инфраструктуру с высоким запасом надежности, позволяющую использовать любые цифровые сервисы, — говорит директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

Специалисты «Ростелекома» создали бесшовную сеть Wi-Fi, объединив 30 точек на всей территории оздоровительного комплекса. После однократной авторизации гости всегда будут на связи, где бы они ни находились: в номере, лечебном корпусе, ресторане, спортивном зале или на прогулке.

— Наш оздоровительный центр известен далеко за пределами Саратовской области. Ежегодно к нам приезжают более пять тысяч человек из разных городов России. Теперь гости “Нивы” будут отдыхать и укреплять здоровье в уникальном уголке природы вдали от города, используя привычные онлайн-сервисы. Можно любоваться пейзажем на берегу Волги, и сразу же делиться с близкими фото или видео, можно дышать свежим лесным воздухом и читать книгу в сетевой библиотеке или слушать музыку, — отмечает начальник санатория-профилактория «Нива» Дмитрий Глушак.

Санаторий-профилакторий «Нива» принадлежит компании «Газпром трансгаз Саратов». Организованный «Ростелекомом» канал связи позволит персоналу филиала максимально задействовать корпоративные ресурсы и оперативно обмениваться информацией с центральным офисом предприятия.