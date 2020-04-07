«Ростелеком» организовал для «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) Саратовской области горячую линию для жителей региона. Многоканальная связь организована на базе «Виртуальной АТС» провайдера.

Офисы МФЦ «Мои документы» приостановили прием посетителей до 30 апреля. Консультация граждан и предварительная запись на дни возобновления работы учреждения осуществляется по телефону горячей линии. Обращения от жителей региона принимают 25 операторов центра.

Сергей Якубов, заместитель директора ГАУСО «МФЦ»:

— Чтобы снизить риск распространения инфекции, наши специалисты приостановили прием и выдачу документов. Но есть жизненные ситуации, когда гражданам необходимо срочно получить государственную или муниципальную услугу, например, оформить пособие или выплату. Специалисты контакт-центра разъясняют, как необходимо действовать в сложившихся обстоятельствах.

Дмитрий Моисеев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

— Мы понимаем, насколько актуальна для жителей информация о возможностях получения государственных и муниципальных услуг во время карантина. Специалисты “Ростелекома’’ в течение одного дня организовали работу контакт-центра и готовы помочь всем организациям и учреждениям оставаться на связи со своими потребителями.

«Виртуальной АТС» легко управлять: пользователи сервиса могут подключить дополнительные номера, самостоятельно создать собственное голосовое меню, перенаправлять вызовы на свободного оператора, прослушивать запись разговоров граждан со специалистами, чтобы оценить эффективность работы сотрудников, или собрать статистику по тематике обращений.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,95 млн, из них более 1,3 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 900 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.

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