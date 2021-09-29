«Ростелеком» подключил на базе скоростного интернета сервис «Wi-Fi для гостей» медицинскому центру «СОВА Comfort» и детской клинике «Совенок». Теперь взрослые и маленькие пациенты могут бесплатно пользоваться ресурсами мировой сети.

В центре «СОВА Comfort» специалисты «Ростелекома» создали бесшовную сеть Wi-Fi, объединив точки доступа на всех этажах клиник. После авторизации посетители клиники всегда будут на связи в любом месте здания.

— В наши клиники приезжают пациенты не только из Саратовской области, но и из соседних регионов. Пациенты могут находиться в медицинском учреждении длительное время. Для них очень важны комфортные условия пребывания. Находясь на лечении или процедурах, они могут общаться с близкими в мессенджерах, слушать любимую музыку или читать электронные книги, -рассказала региональный медицинский директор семьи клиник «СОВА» в Саратове Наталия Чечель.

— Wi-Fi от “Ростелекома” — это не только удобный сервис для гостей, но и полезный маркетинговый инструмент. Владельцы бизнеса могут размещать на приветственной странице сообщения об акциях, проводить опросы и перенаправлять зарегистрированных пользователей на сайт организации. Управлять услугой легко: все действия — запуск рекламных кампаний, сбор статистики, выгрузка необходимой информации — осуществляются в личном кабинете пользователя, — подчеркнул директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Максим Доронин.