«Ростелеком» презентовал в Саратове краеведческий альманах «Неизведанное Поволжье 3.0» – сборник творческих работ путешественников о малоизвестных памятниках истории, культуры и природы. Часть тиража компания передала в библиотеки региона. Электронная версия книги доступна и на сайте компании «Проекты. Конкурсы. События». Теперь саратовцы получили возможность открыть новые направления для туризма и отдыха.

В оформлении издания использованы фотографии и эссе участников и победителей конкурса «Неизведанное Поволжье 3.0», организованного макрорегиональным филиалом «Волга» компании «Ростелеком» в 2019 году. Саратовские авторы рассказали о памятнике архитектуры – аптеке Александра Фридолина, показали простор саратовских степей и осеннюю красоту реки Терешки, проложили туристический маршрут с посещением храмов в селах Усть-Золиха, Каменка и Золотое. Сотрудники компании вручили экземпляр издания каждому саратовскому автору.

— Краеведческие тексты для меня сродни детективным историям – с интригой и неожиданной развязкой. Окружающие нас здания, улицы, природные красоты полны тайн, связаны с яркими событиями. Издания, подобные “Неизведанному Поволжью”, позволяют поделиться с публикой редкими подробностями, пробудить в читателях любопытство и желание изучать историю своей малой родины, — говорит автор эссе «Аптечная эклектика: от классики до модерна» Юлия Шишкина.

Познакомиться с альманахом «Неизведанное Поволжье 3.0» саратовцы могут при посещении крупных книжных собраний региона: издание появится на полках областной научной универсальной библиотеки, зональной научной библиотеки имени В.А. Артисевич, городских библиотек Саратова и Энгельса, а также в фонде краеведческого музея и Исторического парка «Россия – моя история».

— Несмотря на то что интернет и цифровые сервисы предоставляют неограниченные возможности для онлайн-путешествий, именно открытия в реальном мире делают жизнь ярче и богаче. Надеемся, что наш проект поможет жителям Поволжья отыскать новые маршруты, потрясающие уголки природы, уникальные места отдыха, узнать о местных традициях и обычаях. Достопримечательности находятся в ближайших регионах и доступны как опытным туристам, так и просто любителям активного отдыха, — отмечает директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

Презентация издания «Неизведанное Поволжье 3.0» прошла в Историческом парке «Россия – моя история» в день присвоения конференц-залу имени легендарного саратовского краеведа Дмитрия Худякова.