«Ростелеком» выступил партнером конкурса студенческих научно-исследовательских работ, организованного министерством промышленности Саратовской области. Учащиеся вузов соревновались в разработке инженерного оборудования, программного обеспечения и цифровых сервисов.

«Ростелеком» предложил студентам практические кейсы на выбор. Участникам предстояло разработать платформу дистанционного обучения, создать онлайн- помощника для поиска оптимальной точки размещения роутера Wi-Fi или веб-сервис, собирающий мнения жителей по благоустройству городских территорий.

Работы оценивали эксперты провайдера в сфере развития инновационных

продуктов.

— Каждый из конкурсантов представил систематизированный материал с результатами тестирования своего продукта, графиками и иллюстрациями. Наибольшее число баллов набрали проекты с оригинальными идеями и прототипами будущих изделий и систем. Уверен, что авторы работ после обучения в вузе станут востребованными ИТ-специалистами? — отметил Максим Доронин, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

— Студенты и аспиранты предложили не просто исследовательские работы, а прикладные решения, выполненные по заданиям предприятий. Начинающие разработчики познакомились с требованиями будущих работодателей. Это поможет ребятам определиться с выбором компании, в которой они в полной мере смогут раскрыть свое мастерство, — подчеркнул Андрей Архипов, заместитель председателя правительства – министр промышленности и энергетики Саратовской области.

Лидерами в кейсах «Ростелекома» стали представители технического университета.

— Я проектировал программное обеспечение для обнаружения блютус-устройств в заданном радиусе. Система на основе сети детекторов вышла проще и дешевле существующих аналогов. Сервис пригодится для геомаркетинга, а также поможет отследить пешеходный трафик на дорожных переходах, — сказал Илья Осипов, победитель конкурса.

Церемония награждения финалистов прошла в рамках XI Саратовского салона изобретений, инноваций и инвестиций. «Ростелеком» получил благодарность губернатора области Валерия Радаева за активное участие в подготовке и проведении конкурса.