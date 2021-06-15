«Ростелеком» выступил партнером онлайн-чемпионата Саратовской области по компьютерному многоборью среди пенсионеров и передал каждому участнику обучающее пособие «Азбука интернета». В турнире соревновались 40 выпускников курсов цифровой грамотности.

Организаторы чемпионата – Союз пенсионеров России и региональное министерство труда и социальной защиты – выбрали главной темой состязаний 60-летие первого полета человека в космос. Пенсионеры представили жюри презентации о Юрии Гагарине и выполнили три задания: создали поисковый запрос, оформили документы на портале Пенсионного фонда и прошли тест по кибербезопасности.

— Чемпионат – это возможность для людей старшего поколения проверить свои знания современных технологий. Уже по домашнему заданию мы увидели, насколько участники увлечены турниром. Автор одной из презентаций использовал стихи собственного сочинения. Другая работа удивила жюри разнообразием фотоматериалов и видеороликов. Участники доказали, что приобретать новые навыки и расширять кругозор можно в любом возрасте, — говорит председатель жюри чемпионата, руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России Сергей Ковшов.

— Наше учебное пособие и портал “Азбука интернета” позволяют человеку старшего возраста стать грамотным пользователем интернета и онлайн-сервисов. Можно изучить программу полностью или выбрать тему в зависимости от личных целей: получить госуслугу, совершить онлайн-покупку или отправить электронную почту, — отмечает директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

«Ростелеком» передал победителям турнира полезные гаджеты. Четверо финалистов, показавших лучшие результаты, в июле представят Саратовскую область на Всероссийском онлайн-чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.