«Ростелеком» построил телекоммуникационную инфраструктуру для развертывания базовых станций стандарта 3G/LTE в саратовском Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Посетители мемориального комплекса смогут пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью.

Парк находится на историческом месте приземления первого космонавта планеты – в трех километрах от села Новая Терновка Энгельсского района Саратовской области, вдалеке от базовых станций. Для доставки сигнала к музею «Ростелеком» в сотрудничестве с операторами большой четверки реализовал проект «Сеть как сервис». Передача голоса и данных осуществляется по оптическим каналам «Ростелекома».

— Наше техническое решение позволяет мобильным операторам в короткие сроки обеспечить удаленные населенные пункты устойчивым покрытием сотовой связи. Услугу “Сеть как сервис” мы предоставляем под ключ. “Ростелеком” берет на себя основную часть работ: проектирование, строительство, запуск и техническое обслуживание, — говорит директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Маракаев.

Для транзита сигнала до мемориального комплекса специалисты «Ростелекома» построили оптическую линию и установили 26-метровую мачту и радиопередающее оборудование. Посетители парка и жители ближайших сел получат возможность пользоваться сотовой связью стандартов 3G и 4G.

В год 60-летия полета человека в космос гости парка увидят обновленные мемориальные зоны: места приземления Юрия Гагарина и спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1». Посетители смогут пройти по маршруту «108 минут», имитирующему траекторию полета вокруг Земли, и ознакомиться с арт-объектами.