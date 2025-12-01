«Ростелеком» подключил Wi-Fi в саратовской областной клинической больнице



«Ростелеком» подключил сервис «Wi-Fi для гостей» в саратовской областной клинической больнице (ОКБ). Теперь посетители и пациенты медучреждения могут воспользоваться бесплатным доступом к беспроводному интернету.

ОКБ — крупнейшая многопрофильная медицинская клиника области, в которой оказывается высокоспециализированная консультативно-диагностическая и лечебная помощь населению. В комплексе больницы функционирует стационар, параклинические службы, семь специализированных лечебных центров, а также поликлиника.

Точки Wi-Fi размещены в холлах больницы и поликлиники. Радиус покрытия беспроводной сети составляет около 50 метров. Специалисты «Ростелекома» проложили внутренние коммуникации, установили роутеры и настроили систему идентификации пользователей.

Павел Зенков, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В этом году значительно увеличился спрос на сервис “Wi-Fi для гостей“. Если ранее эта услуга преимущественно была востребована в банковском секторе и гостиничном бизнесе, то сейчас выросло количество подключений на объектах социальной сферы. В октябре и ноябре наши специалисты организовали порядка 30 точек беспроводного доступа в саратовских поликлиниках и больницах. Руководители учреждений обеспечивают персонал и посетителей возможностью выходить в Сеть даже при ограничении мобильного интернета».

Елена Стифорова, главный врач ГУЗ «Областная клиническая больница»:

«В ОКБ ежегодно получают медицинскую помощь свыше 25 тысяч саратовцев и жителей других регионов. Пациенты могут находиться в лечебном учреждении длительное время, и для них очень важны комфортные условия пребывания. Wi-Fi позволяет посетителям оставаться на связи с близкими и получать необходимую информацию. Они могут пользоваться электронной почтой, мессенджерами, в том числе MAX, и другими мобильными приложениями».

Для подключения к интернету посетителям необходимо авторизоваться любым способом — по СМС, номеру с кодом 8 800 или через портал «Госуслуги». «Ростелеком» обеспечивает круглосуточную техническую поддержку сервиса.

Подробнее об услуге «Wi-Fi для гостей» «Ростелекома» можно узнать по бесплатному телефону 8 800 200 16 61 или на сайте компании.