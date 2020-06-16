«Ростелеком» выступил партнером седьмого чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров Саратовской области, сообщает пресс-служба оператора связи.

В турнире приняли участие 39 выпускников специализированных учебных курсов по современным информационным технологиям, в том числе по программе «Азбука интернета», разработанной компанией и Пенсионным фондом России.

Впервые состязание прошло дистанционно. Участникам не пришлось выезжать за пределы района: организатор турнира – ПФР – предоставил пенсионерам рабочие места в своих территориальных подразделениях.

— Этот компьютерный конкурс для представителей старшего поколения – один из крупнейших в стране. Даже сложная эпидемиологическая обстановка не помешала нашим участникам проявить мастерство и талант в сфере компьютерных технологий, — говорит председатель жюри чемпионата, руководитель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Сергей Ковшов.

— Я ежедневно общаюсь с друзьями по интернету, мы обмениваемся фотографиями и полезной информацией. Такой вид связи стал отдушиной на самоизоляции, — считает участник чемпионата Галина Балыкова.

Участники чемпионата представили жюри презентации «Семейные истории Великой Победы» и выполнили три задания: создали поисковый запрос, оформили документы на портале Пенсионного фонда и прошли тест по информационной безопасности.

— Проект “Азбука интернета” помогает старшему поколению освоить компьютерные технологии, чтобы уверенно пользоваться онлайн-сервисами и ориентироваться в информационном пространстве – это необходимые навыки в любом возрасте. Все участники чемпионата – уже победители, которые идут в ногу со временем, — сказала директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Светлана Порошина.

«Ростелеком» передал обновленное издание «Азбуки интернета» всем участникам чемпионата и полезные гаджеты для победителей. Четверо финалистов, показавших лучшие результаты, в июле представят Саратовскую область на Всероссийском онлайн-чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.