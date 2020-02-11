«Ростелеком» завершил создание оптической инфраструктуры для филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Саратовский ОРТПЦ». Компания построила оптические линии до 48 передающих вышек. Защищенные высокоскоростные каналы связи обеспечивают качественную и бесперебойную доставку цифрового телевизионного сигнала.

-Сложность проекта заключалась в удаленности объектов. Для подключения передающих вышек к оптической сети построено 155 километров линий. Несмотря на большой объем работы, в сотрудничестве с коллегами из радиопередающего центра мы завершили проект в короткие сроки, — говорит технический директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Федоров.

«Саратовский ОРТПЦ» – основной оператор эфирного телевидения в регионе. В октябре прошлого года Саратовская область отключила аналоговое вещание федеральных телеканалов и завершила переход на цифровой сигнал.

-Трансляцию российских общедоступных теле- и радиоканалов мы ведем с помощью спутниковых цифровых систем. Наземные оптические линии, защищенные от внешних воздействий и помех, станут резервными для доставки контента, а в перспективе – основой для дальнейшего развития инфраструктуры радиотелепередающего центра, — поясняет главный инженер филиала РТРС «Саратовский ОРТПЦ» Андрей Попов.

«Ростелеком» обладает большим опытом строительства и эксплуатации сетей связи с высоким запасом надежности. Учитываются и растущие потребности клиентов в новых технологичных сервисах. Оптическую инфраструктуру компании используют многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры.

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по подключению более 5 тысяч объектов (вышек) ФГУП «РТРС» в соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 1809-р от 14.08.2019 года.