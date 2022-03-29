«Ростелеком» организовал беспроводной доступ к интернету в общежитии Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ). Теперь студенты смогут пользоваться сетью Wi-Fi на скорости до 100 Мбит/с.

В пятиэтажном общежитии СГУ на улице Антонова, 12 недавно завершился ремонт. Одновременно с отделкой помещения сотрудники «Ростелекома» проложили коммуникации в кабель-каналы на всех этажах здания, подключили 32 точки доступа Wi-Fi и объединили хот-споты в бесшовную сеть. После однократной авторизации по СМС студенты будут на связи в любом помещении кампуса.

Максим Доронин, исполняющий обязанности директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Раньше обязательной принадлежностью любого студента был рукописный конспект, но современное поколение учащихся росло со смартфоном в руках. И без надежного интернета во время обучения не обойтись. Теперь у иногородних студентов появилась привычная беспроводная сеть, как дома. Даже при одновременном подключении к Wi-Fi большого количества пользователей соединение остается стабильным и скоростным».

Общежитие на улице Антонова рассчитано на 350 человек. Здесь живут студенты колледжей — геологического и радиоэлектроники, и разных факультетов университета.

ИТ-специалисты СГУ могут управлять сетью Wi-Fi из личного кабинета: настраивать фильтрацию нежелательного контента, размещать на стартовой странице пользователя объявления или новости. Администраторам доступна статистика посещений и актуальная информация о работоспособности каждого хот-пота. «Ростелеком» оказывает круглосуточную техподдержку сервиса.

Более подробная информация об услуге «Wi-Fi для гостей» — на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 200 30 00.