«Ростелеком» презентовал на Саратовском салоне изобретений, инноваций и инвестиций систему биометрического и тепловизионного контроля. Цифровое решение исключит возможность прохода посторонних на предприятие и снизит риск распространения инфекционных заболеваний.

«Ростелеком» предлагает установить терминал для распознавания лиц со встроенным тепловизором на входе в здание или в проходных. Менее чем за секунду комплекс идентифицирует сотрудника, сверив его внешность с уникальными биометрическими параметрами. В базу можно занести данные 50 тысяч человек.

Кроме идентификации сотрудников устройство бесконтактно измеряет температуру тела с точностью до 0,3 градуса Цельсия. В случае превышения нормы срабатывает звуковое оповещение. Также система распознает людей без защитной маски и предупреждает о необходимости соблюдать профилактические меры.

— Удобство сервиса в том, что все измерения проводятся одномоментно, причем каждая операция занимает доли секунды. Работнику не нужно предъявлять документы, а сотруднику охраны — измерять температуру каждого посетителя и контролировать наличие маски на лице. Если интегрировать оборудование в действующую пропускную систему, турникеты будут открываться автоматически. Это позволит избежать скопления людей у проходной, — заявил директор по корпоративному и государственному сегментам Саратовского филиала ПАО «Ростелеком» Максим Доронин.

Комплекс работает на базе единой платформы «Ростелекома». Информация с терминала поступает в облако и доступна руководству предприятия в личном кабинете. С помощью цифрового решения подразделения по работе с персоналом могут вести учет рабочего времени сотрудников, а службы безопасности — настраивать возможность доступа в разные помещения.