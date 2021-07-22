Саратовский филиал «Ростелекома» принял участие в круглом столе, посвященном цифровизации центров государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Специалисты компании рассказали о возможностях видеоаналитики и интеллектуальных аудиосистем. Цифровые решения позволят оценивать качество работы сотрудников, грамотно распределять нагрузку персонала и повышать качество обслуживания посетителей.

При помощи видеомониторинга руководитель учреждения сможет дистанционно получать информацию о количестве посетителей в зале и наличии сотрудников на местах. Эти данные помогают планировать график работы персонала одного или нескольких офисов. Цифровые камеры от «Ростелекома», оснащенные модулем тепловой карты, позволяют определить наиболее удачные точки размещения справочной информации.

Аудиобейджи, современные устройства для речевой аналитики, фиксируют разговоры с посетителями, анализируют диалоги по ключевым словам и оценивают качество работы персонала с клиентами. Цифровые бейджи работают от сети Wi-Fi, крепятся к форме сотрудника и автоматически включаются в начале общения.

— Видеоаналитика и интеллектуальные аудиосистемы – это современные инструменты руководителя для планирования и контроля ежедневной работы офиса. Все данные хранятся на защищенном сервере, статистика доступна заказчику в любой момент в личном кабинете. Цифровые сервисы “Ростелекома” работают на основе облачных технологий и не требуют дополнительных затрат: провайдер предоставляет оборудование и обеспечивает техническую поддержку, — отметил Михаил Маракаев, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

— Задача центров “Мои документы” – помочь человеку быстро получить государственные и муниципальные услуги. Нам интересны решения, позволяющие автоматизировать рабочие процессы МФЦ, повысить скорость и качество обслуживания посетителей. “Ростелеком” предоставил участникам круглого стола самую актуальную информацию о современных цифровых сервисах, — подчеркнул Михаил Бранов, директор ГАУСО «МФЦ».

В круглом столе, организованном уполномоченным многофункциональным центром Саратовской области, приняли участие руководители региональных МФЦ Калининградской, Ленинградской областей и Республики Дагестан.