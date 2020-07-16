«Ростелеком» принимает участие во всероссийском конкурсе для школьников 8–10 классов «Большая перемена» — проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Специалисты «Ростелекома» разработали для участников конкурса кейсы по направлению «Меняй мир вокруг!» — «Цифровой город» и «Кибербезопасность».

В эпоху цифровой экономики без мощной и надежной информационной и телеком-инфраструктуры невозможно обеспечить комфортную жизнь и эффективную работу. Школьникам придется разобраться, что стоит за понятиями «умный город», «умный регион», «цифровые городские сервисы». Участникам предстоит разработать и предложить новый полезный цифровой сервис для своего города. Также дети смогут погрузиться в проблему безопасности при использовании цифровых продуктов. В процессе решения кейса им нужно будет проанализировать риски, с которыми сталкиваются пользователи электронных устройств, продумать и описать модели угроз, которые связаны с интернетом вещей в повседневной жизни, а также предложить варианты защиты персональных устройств.

Этап решения заданий пройдет на официальном сайте конкурса Большаяперемена.онлайн до 22 июля 2020 года.

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